Trasporti, sciopero di 24 ore rinviato al 15 dicembre

La sfida dei sindacati I sindacati "sfidano" così Salvini "sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori, ignorate dalle controparti datoriali e dal responsabile del dicastero dei trasporti".

Le norme sul diritto di sciopero "sono chiare. Nessuno pensi minimamente di mettere in discussione un diritto costituzionale: alzeremmo davvero le barricate in questo Paese". Lo dice il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, dalla manifestazione a Roma per chiedere di migliorare la manovra, rispondendo a una domanda sulla precettazione. "Comincerei per richiamare un ulteriore atto di precettazione fatto dal ministro Salvini: per noi ogni atto di precettazione è la messa in discussione del diritto costituzionale allo sciopero. Lo è sempre, quando colpisce le organizzazioni sindacali confederali e quando colpisce i sindacati autonomi: non c’è differenza" ha detto invece il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri al Congresso di Sinistra Italia a Perugia.

La nota dei sindacati "La precettazione da parte del Ministro dei Trasporti Salvini dello sciopero nazionale del TPL di 24 ore, regolarmente indetto dalle sigle dei sindacati di base, altamente rappresentativi nel settore, è tutt'altro che inaspettata", dice Usb in una nota. "Ciò, però, non toglie la gravità di quanto deciso da Salvini" affermano sostenendo che "le motivazioni addotte da Salvini per giustificare l'intervento di riduzione della astensione dal lavoro in programma, un potere del Ministro che la legge prevede solo per situazioni eccezionali, sono invece ridicole - scrivono - e suonano come un vero e proprio oltraggio all'esercizio di un diritto costituzionale. È oramai evidente che il problema è diventato politico: accettare la riduzione imposta nell'ordinanza sarebbe a nostro avviso come fare proprio che un Ministro consideri il diritto di sciopero alla stregua di una propria concessione ai sindacati, tanto da considerarne "eccessiva" la durata di 24 ore".