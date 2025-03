Trasporti, settimana di fuoco per i pendolari: mercoledì si fermano i treni, venerdì metro e bus

A Firenze i tram di GEST potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse, dal momento che in concomitanza con lo sciopero nazionale ne è stato proclamato anche uno aziendale. Il servizio sarà garantito in due fasce orarie, tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20.



A Bologna e in Emilia-Romagna ecco come sarà la situazione trasporti locali di venerdì. I servizi Tper di bus di Bologna e Ferrara non saranno garantiti dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio. Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al "Marconi Express", il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell'astensione dei lavoratori, nel corso dell'intera giornata. Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 e fino alle ore 19.20.



A Venezia AVM/Actv informa che una sigla sindacale ha comunicato la propria adesione alla proclamazione di sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 21 marzo. L'agitazione potrà interessare il personale Actv dei servizi di navigazione, tranviario, automobilistico urbano ed extraurbano. Per la rete di navigazione saranno garantiti i consueti servizi minimi di collegamento. Per tutte le informazioni clicca qui.



In Trentino il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti S.p.A. garantiranno il servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16 alle ore 19.