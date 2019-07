Trasporti, i sindacati a Toninelli: non ci sono le condizioni per rinviare lo sciopero

Non ci sono le condizioni per un rinvio dello sciopero di mercoledì 24 e venerdì 26 nel settore dei trasporti. Lo hanno detto i sindacati rispondendo al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, durante il tavolo al Mit. Il ministro aveva chiesto di posticipare l'agitazione dopo quanto successo lunedì sulla rete ferroviaria, bloccata per ore in seguito ai tre roghi dolosi nei pressi della stazione di Rovezzano, alla periferia di Firenze.