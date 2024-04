Trasporti, giovedì sciopero nazionale Cgil-Uil: stop di 4 ore

Escluso dall'astensione l'intero comparto del trasporto aereo. Per il trasporto ferroviario lo sciopero è dalle 9 alle 13; stessa fascia oraria per il trasporto merci su rotaia. Nel trasporto pubblico locale gli orari dell'astensione variano da città a città e tendenzialmente non sono in concomitanza con lo stop nel trasporto ferroviario regionale. Eccoli nel dettaglio.

Bus, metro, tram e treni a rischio giovedì 11 aprile per lo sciopero nazionale proclamato da Cgil e Uil, che è di 4 ore per i settori privati, tranne che per l'edilizia dove lo stop è di 8 ore.

Trasporto pubblico locale A Roma per l'Atac è previsto lo stop dalle 20 alle 24, per il servizio Cotral extraurbano dalle 13 alle 17; a Torino e Firenze dalle 18 alle 22; a Napoli, dove è escluso il trasporto ferroviario regionale, dalle 9 alle 13; a Bari dalle 19:30 alle 23:30. Anche per porti e taxi previste 4 ore all'interno di un turno di servizio. Vengono garantiti i servizi essenziali.



A Milano sciopero a metà, Trenord si ferma, Atm no A Milano sarà uno sciopero a metà. Il prefetto ha infatti precettato i dipendenti dell'Atm mentre i lavoratori di Trenord, che si occupa del servizio ferroviario regionale, potranno aderire all'iniziativa indetta a livello nazionale da Cgil e Uil. Niente da fare, dunque, per lo sciopero dell'Azienda Trasporti che era in programma dalle 20 a mezzanotte. Due i principali motivi che hanno convinto il prefetto Claudio Sgaraglia, dopo una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza, a firmare la precettazione: il vertice in programma giovedì in città con la presenza dei ministri dei Trasporti del G7 e poi la partita di andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma che si terrà a San Siro e alla quale sono previsti più di 70mila spettatori.

La precettazione, ha spiegato la Prefettura, è stata dunque necessaria "per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza, in concomitanza" con questi due eventi "di particolare complessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica". Quindi giovedì 11 aprile metropolitane, autobus e tram circoleranno regolarmente. Sarà invece in vigore lo sciopero per Trenord, sempre di 4 ore ma dalle 9 alle 13: il trasporto regionale, suburbano e la lunga percorrenza come il servizio aeroportuale, ha spiegato l'azienda, "potranno subire variazioni e/o cancellazioni", le fasce di garanzia non saranno interessate e arriveranno a fine corsa i treni "con partenza prevista entro le ore 9 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10".

Regolari Frecce e Intercity di Trenitalia Le Frecce e gli Intercity di Trenitalia circoleranno regolarmente. Lo comunica Fs in una nota precisando che ci saranno "possibili limitazioni o cancellazioni per i treni regionali, fatta eccezione per la regione Campania. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine degli scioperi". Informazioni su collegamenti e servizi si possono ottenere attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

