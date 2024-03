Trapani, violenta tromba d'aria sull'aeroporto: danni e segnali divelti

Percorsi alternativi

Con i vigili del fuoco e la polizia, il personale manutentore di Airgest sta cercando di garantire il normale funzionamento dello scalo. I passeggeri vengono invitati a recarsi al terminal in anticipo, ha detto il presidente di Airgest Salvatore Ombra, "per compensare eventuali ritardi dovuti ai danni subiti dallo scalo e a utilizzare i percorsi alternativi, per entrare e uscire dal terminal, definiti per consentire un sicuro raggiungimento della struttura".