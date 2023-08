Trapani, incendi da Scopello ad Alcamo: chiuso l'aeroporto di Birgi

Circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare dalla Tonnara di Scopello. Schifani: "Finora nessun ferito e nessun danno alle abitazioni"

Le fiamme sono divampate in un vallone che costeggia le piste dello scalo, mentre un altro rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello . Circa 200 turisti sono stati portati in salvo via mare. Un altro incendio, nei pressi di Alcamo , ha reso necessaria la chiusura della statale 119 di Gibellina .

Nel Trapanese sono stati segnalati roghi anche a Santa Ninfa in contrada Finestrelle, ad Alcamo in contrada Monte Bonifato, a Buseto Palizzolo, a Baglio Portelli, a Castellammare del Golfo in contrada Sarmuci, a Custonaci in contrada Frassino, a Erice in contrada Baglio, a Marsala in contrada Filippo a Poggioreale e a Salemi in contrada Monte Polizzo.

Sono una quarantina in tutto gli incendi divampati in Sicilia, stretta ancora nella morsa del gran caldo. Per fronteggiare i roghi sono impegnati i forestali e i vigili del fuoco su decine di fronti. Roghi sono divampati nell'Agrigentino e nel territorio di Caltanissetta. Fiamme anche nel Catanese (a Caltagirone, Mascali, Piedimonte Etneo, Castiglione di Sicilia e a Linguaglossa), nell'Ennese e nell'area metropolitana di Palermo (Monreale, Santa Cristina Gela). Incendi anche in provincia di Messina.