Tragedia familiare all'Aprica: morto il 90enne trovato in casa con la moglie deceduta da settimane | Figlio indagato

Abbandono d'incapace l'accusa per il figlio

Monticelli era denutrito e aveva una gamba in pessime condizioni, tanto che aveva dovuto essere amputata. Al momento il figlio Antonio, 60 anni, è senza un lavoro, anche se a Verona si spacciava per un docente universitario. L'uomo, che viveva con le pensioni dei genitori, rimane indagato in stato di libertà con l'accusa di abbandono d'incapace, aggravato dal vincolo familiare, e occultamento di cadavere. Al momento è ricoverato nel reparto di Psichiatria, dove gli ha fatto visita il suo avvocato Manuela Mauro. I magistrati hanno disposto su di lui una perizia psichiatrica.