Tragedia discoteca, Siae: "Legge consente di vendere più biglietti"

In merito alla morte di 6 persone in una discoteca di Corinaldo, la Siae è intervenuta per chiarire come funziona la vendita dei biglietti in relazione alla capienza dei locali. "La legge italiana purtroppo è schizofrenica - si spiega -. E' possibile mettere in vendita più biglietti della capienza massima. Poi si hanno 5 giorni per annullare e comunque si deve rispettare il limite di capienza".