Tragedia discoteca, Salvini: "Capienza era inferiore a 900 persone"

Secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, una delle cause della tragedia della discoteca di Corinaldo, nelle Marche, è stata il sovraffollamento. Per il vicepremier, la capienza del locale doveva essere "inferiore alle 900 persone, anche una unità in più è stata un errore che ha complicato tutto". Per il vicepremier "non è stata una fatalità", ma ha assicurato che "nostro dovere è lavorare per non avere più casi del genere".