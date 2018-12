Tragedia discoteca, il papà di una vittima: "Succede solo in Italia"

"Solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è una discoteca che al massimo contiene 800 persone". E' l'amaro sfogo di Giuseppe Orlandi, papà di Mattia, 15 anni, rimasto ucciso nella tragedia di Corinaldo (Ancona). "E' finita la vita a me e a mia moglie - continua -. Mattia era andato con la navetta, era la seconda volta che ci andava. Mio figlio non me lo ridà indietro nessuno".