Tragedia discoteca, i medici: 7 feriti in pericolo di vita

Tra i feriti portati in ospedale dopo la tragedia alla discoteca di Corinaldo, sette sono in codice rosso e in pericolo di vita, ma in condizioni stabili. Si tratta di due ragazze e di cinque ragazzi, tutti tra i 14 e i 20 anni, ricoverati per trauma cranico o toracico, che ora si trovano in Rianimazione. Lo hanno detto i medici dell'ospedale di Ancona. C'è poi una ragazza in codice giallo, altri quattro sono in codice verde con traumi agli arti.