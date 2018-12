Tragedia di Corinaldo, è il giorno dei funerali di Emma Fabini a Senigallia

E' il giorno dei funerali di Emma Fabini , la 14enne uccisa dalla calca, insieme ad altri 5 ragazzi e una madre, nella tragedia di Corinaldo . Intorno alla chiesa del "Portone" di Senigallia sale l'attesa e la commozione della folla arrivata per porgere l'ultimo saluto alla giovane. Mercoledì, in serata, il magistrato aveva dato l'ok alla restituzione delle salme dopo le autopsie (entro 50 giorni verranno depositate le perizie dei medici).

Gli altri funerali - Venerdì alle 15 ci saranno le esequie di Daniele Pongetti, 16 anni, nel Duomo di Senigallia, in contemporanea con quelli di Asia Nasoni, 14 anni, nella chiesa di San Giovanni di Marotta. Sabato alle 9 Senigallia si raccoglierà al Duomo per Eleonora Girolimini, la donna di 39 anni, madre di 4 figli. Nelle chiese non saranno ammesse le telecamere. Non si conoscono ancora le date delle esequie di Benedetta Vitali, 15 anni, di Fano e Mattia Orlandini, di Frontone (Pesaro Urbino).