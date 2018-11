Traffico di droga a Lecce : 41 ordinanze di custodia cautelare

Una vasta operazione antidroga è in corso in Puglia, nelle province di Lecce, Brindisi e Bari. I carabinieri di Tricase (Le), supportati da squadre provenienti da Bari, stanno eseguendo 41 ordinanze di custodia cautelare (30 in carcere e 11 di sottoposizione agli arresti domiciliari) nei confronti di altrettanti soggetti indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti proveniente dall'Albania.