Versilia, auto-pirata investe tre giovani: grave una ragazza

Prosegue la caccia della Polizia Stradale all'auto-pirata che intorno alle 4 sul lungomare di Marina di Pietrasanta (Lucca) ha travolto tre giovani di 19 anni mentre erano sulle strisce, investendoli. La vettura, che forse aveva 4 persone a bordo, è fuggita. Una ragazza e' ricoverata all'ospedale 'Versilia' in gravi condizioni. Un ragazzo è in ospedale a Livorno ma non risulta in pericolo di vita. Il terzo giovane ha avuto conseguenze meno gravi.