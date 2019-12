Tweet pro Hitler, replica il prof sotto accusa: "E' libertà di pensiero"

"Libertà di pensiero e soprattutto opinioni del tutto personali espresse fuori dall'attività di insegnamento". E' questa in sintesi la risposta data per mail dal prof. Emanuele Castrucci - al centro delle polemiche per tweet a favore di Hitler - al suo direttore del dipartimento di giurisprudenza Stefano Pagliantini. Lo stesso Pagliantini ha riferito che Castrucci, ha negato di volersi incontrare per un chiarimento sul caso.