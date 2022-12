Treno "Euronight" fermo 5 ore a Firenze, passeggeri protestano

Il treno "Euronight" numero 294 partito da Roma e diretto a Vienna è rimasto fermo cinque ore alla stazione di Santa Maria Novella, a Firenze.

E' arrivato nel capoluogo toscano alle 22:41, con un ritardo di 31 minuti, ed è ripartito solo alle 3:40. Protestano decine di utenti, molti dei quali in viaggio per tornare a casa per le festività natalizie. "Siamo stati praticamente sotto sequestro - ha raccontato un passeggero - e adesso non so nemmeno dove passerò la vigilia di Natale. Nessuno ci ha dato informazioni, c'è stato uno scaricabarile tra le forze dell'ordine e il personale delle Ferrovie".