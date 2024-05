Toscana, gli affari d'oro dei pronto soccorsi privati

"La visita di accesso costa 92 euro - spiegano allo sportello accoglienza di una delle strutture private di Firenze -. Poi le varie prestazioni hanno un costo a parte in base a cosa fa. Ottanta, cento, centoventi...". Si tratta di un ambulatorio medico a pronta disponibilità dedicato alle urgenze di salute: "Mia moglie è stata su in un pronto soccorso pubblico e per quasi un giorno intero è stata su un lettuccio - dice il marito di una paziente a "Fuori dal coro" -. E invece e arrivata lì ed è guarita immediatamente. Caro e è caro. Tra una cosa e l'altra abbiamo speso 2.500 euro".

Chi non può permetterselo, però, è costretto a rivolgersi agli ospedali delle Asl locali in cui mancano posti letti. "Data la mancanza di posti letto abbiamo dovuto arrangiarci in pronto soccorso - spiega una infermiera che ha perso il padre a Grosseto -. Così non è neanche umano. Essere su una barella non è nemmeno umano. Quei box furono creati per la degenza di uno o due pazienti, oggi ce ne sono anche 4 o 5". Stessa situazione anche a Prato: altri degenti in barelle. Qui, intanto, anche i cinesi hanno fiutato il business della salute: prezzi stracciati per farsi visitare. "Il primo accesso costa 30 euro - spiegano in uno dei centri Made in Pechino -. Siamo coperti quasi tutti i giorni, tutti gli strumenti sono disponibili. Ogni visita ha un costo". I prezzi delle visite sono sicuramente più bassi rispetto a quelli dei centri italiani: "La visita in urgenza al Pronto Soccorso ha un costo di 105 euro - dicono -. Il ricovero è pagamento".