Siena, tratta esseri umani e prostituzione: 6 arresti

Associazione per delinquere, tratta di esseri umani, riduzione in schiavitù e sfruttamento della prostituzione: queste le accuse che hanno portato all'arresto di sei persone, cinque donne, tutte originarie della Nigeria, e un italiano. Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Siena e coordinate dalla Dda di Firenze. In totale sono 12 le ordinanze cautelari emesse dal gip di Firenze.