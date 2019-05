Siena, si ribalta un bus turistico: morta la guida, una donna russa, 37 feriti

Un bus turistico, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada ribaltandosi sulla scarpata sul raccordo autostradale Siena-Firenze. Una persona è morta e 37 sono rimaste ferite. Sembra che la vittima sia la guida turistica russa, una donna di circa 40 anni, che accompagnava la comitiva. E' stata avvisata l'Ambasciata di Mosca. L'Anas ha chiuso il tratto in direzione Siena. Sono intervenute forze dell'ordine, vigili del fuoco e soccorsi.