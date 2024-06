Per il tribunale di Prato Emiliano Laurini è il mandante della spedizione punitiva contro Martina Mucci, sua ex fidanzata di 33 anni che nel febbraio 2023 è stata vittima di un agguato sotto la sua abitazione dove venne picchiata e sfregiata. L'uomo, buttafuori di 42 anni, è stato infatti condannato con rito abbreviato a 9 anni di reclusione per i reati di sfregio, lesioni gravi, maltrattamenti in famiglia, accusa che si riferisce al periodo in cui la coppia abitava insieme. Laurini, che si trova da più di un anno nel carcere fiorentino di Sollicciano, potrà scontare la pena agli arresti domiciliari nella casa di suo padre, nel sud della Toscana.