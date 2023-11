Prato, il marito della prof condannata per abuso su minore: "Considero il bambino mio figlio"

"Le Iene" hanno incontrato il marito dell'insegnante di Prato, che ebbe un figlio con l'alunno 15enne. L'intervista di Alice Martinelli all'uomo arriva dopo la notizia della conferma della Cassazione nei confronti della prof. La docente andrà in carcere dovrà scontare 6 anni e 6 mesi per abusi e violenza sessuale su minore. Tutto è esploso nel momento in cui lo studente minorenne ha trovato il coraggio di parlarne con la madre: gli abusi erano iniziati durante le lezioni e a insospettire la famiglia del giovane erano stati gli atteggiamenti dell'adolescente.

"Un crescendo di sensazioni, si informava sulla legge" - "Sicuramente è un momento difficile per tutta la nostra famiglia - ha esordito il marito della professoressa ai microfoni del programma di Italia 1 -. Non si è mai pronti ad affrontare una cosa del genere. La nostra verità è che lei probabilmente ha sempre avuto questo problema nei rapporti interpersonali. Mentre succedeva lei andava dalla psicologa, a mia insaputa. Ha fatto questo percorso che purtroppo non è servito a interrompere questa relazione, però è stato il primo passo". L'uomo racconta gli atteggiamenti diversi rispetto al solito che la moglie aveva nei confronti di questo ragazzo: "Sin da subito mi ha raccontato di aver avuto una relazione con questo ragazzo. Lei sentiva qualcosa di particolare, di strano, che non sapeva descrivere con questo ragazzo già prima dei 14 anni. Questo l'ha portata ad informarsi anche sulla legge e lei sapeva benissimo che dai 14 anni c'è poi il consenso”.

Una coppia "normale" - A "Le Iene" racconta come è nata la loro coppia e come fossero una famiglia apparentemente normale. "Io e mia moglie ci siamo fidanzati quando eravamo ancora alle superiori – ha raccontato l’uomo – poi molto giovani abbiamo avuto il primo bambino, avevamo 20 anni. Siamo sempre stati uniti". Poi la notizia della seconda gravidanza: "Mi disse di essere rimasta incinta di un secondo bambino quando il primo aveva 9 anni - ha aggiunto -. Non avevo nessun sospetto, ho sempre avuto rapporti non protetti con mia moglie, quindi per me era un'eventualità. Mi ha detto di essere incinta una sera che eravamo usciti insieme. Un po'di sobbalzo c’è stato, perché non è che stavamo pianificando, ma ero felice. Quando cerco di saperne un po' di più, lei è crollata, mi ha rivelato esattamente chi era. Quello è stato il colpo più duro della serata. Mi ha rivelato di aver avuto un crescendo di sensazioni e un'attrazione verso questo ragazzo che non si riusciva a spiegare. Mi ha detto che era un innamoramento, non sapevo più bene come comportarmi".

La denuncia - "Questa relazione è continuata - ha svelato ancora il marito -. Poi è nato il bimbo che ho sempre considerato mio figlio. I mesi successivi alla nascita sono stati dedicati a lui". A quel punto però è arrivata la denuncia: "Me lo ricordo bene, era l’8 marzo 2019, c'era anche la Polizia scientifica per prendere il dna al piccolo. A quel punto mi sorge qualche dubbio, me ne rendo conto quando leggo la denuncia. Lei in realtà questo dubbio ce l'aveva già da tempo e ha detto che poteva essere anche figlio del ragazzo. Se devo scegliere un momento di crollo mio è stato quello chiaramente. Ho avuto paura che mi portassero via il bambino, che la famiglia del ragazzo fosse interessata a lui".

"La amo ancora" - Nel corso dell'intervista, l'uomo ha dichiarato di non aver voluto parlare con la con la famiglia dell'adolescente. "Non ci sarebbe stato comunque nulla da dire alla fine", ha precisato. Agli atti finirono anche le chat tra la donna e il ragazzo: "A ferirmi di più è stato il fatto che in effetti trasparisse un certo sentimento da parte di mia moglie - ha spiegato -. Ora più che un tormento, sono diventate parte processuale della vicenda". La donna è stata condannata a oltre sei anni di reclusione, a lui il compito di crescere i due figli: quello naturale e quello nato dalla relazione clandestina della moglie. "La aspetterò in questi sei anni. Da quello che ci siamo detti, sono sicuro che anche lei mi aspetterà. Io l'ho perdonata".