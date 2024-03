Prato, la limousine a noleggio per le "notti brave" tra escort e droga

Una limousine trasformata in mezzo per le notti brave. L'inviata di "Striscia la Notizia" Chiara Squaglia è volata a Prato dove una coppia che noleggia auto di lusso propone sui social tour a pagamento "senza freni" dai 300 euro in su in direzione di Firenze. Tramite l'ausilio di due ganci che si fingono acquirenti minorenni interessati a sballarsi le telecamere nascoste documentano gli autisti abusivi offrire loro di tutto: alcol, droga ed escort. Nel giro notturno in limousine si vede il conducente guidare senza cintura di sicurezza e con una mano impegnata sul cellulare per selezionare la musica nel mezzo che rimbomba a tutto volume.

Una volta approdati nel capoluogo toscano i due offrono alcol al minorenne e propongono di procurare ragazze a un prezzo aggiuntivo. L'inviata del tg satirico decide quindi di incontrare la coppia di noleggiatori abusivi che negano l'evidenza delle immagini. Poi il responsabile dell'associazione promette: "Ci metteremo in regola".