Pistoia, pezzo di un macchinario nel piatto di un alunno: multata l'azienda che rifornisce la mensa scolastica

Nel piatto di uno studente di una scuola dell'infanzia di Pistoia, durante il pranzo nella mensa scolastica, stavolta, è finito un pezzo di un macchinario utilizzato per la preparazione dei pasti.

"Un incidente che non poteva essere evitato dagli operatori", è stata la conclusione delle indagini svolte da parte dell'Amministrazione comunale. L'episodio è accaduto a fine febbraio e ora, come riporta La Nazione, la multa alla società che si occupa della refezione scolastica, Euroristorazione, e che ha ammesso l'accaduto: mille euro per quel corpo estraneo finito nel pasto dell'alunno.