Pistoia, bimbo di 7 anni travolto da un fiume in piena: è grave

Un bimbo di 7 anni è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere caduto nel fiume Pescia a Ponte Buggianese (Pistoia). Il piccolo era, assieme ai genitori, in sella a una bicicletta quando ha perso l'equilibrio finendo nel fiume, in piena a causa delle piogge degli ultimi giorni. Il bimbo è stato poi trascinato dalla corrente prima di essere salvato dal padre, tuffatosi in acqua subito dopo la caduta del figlio.