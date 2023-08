"Inviti a cena e parole inappropriate a studentesse", l'università di Pisa sanziona due docenti

Lo riporta Il Tirreno. Come affermato dal rettore Riccardo Zucchi, i procedimenti disciplinari sono "partiti da segnalazioni palesi". Il quotidiano spiega che uno dei professori aveva dato copia delle chiavi del suo ufficio a una studentessa, invitandola anche a passare una giornata a casa sua e a rimanere per la cena. Il secondo ha invece rivolto "complimenti e commenti inappropriati" a un'altra ragazza, che è uscita in lacrime dal suo ufficio.

Due docenti dell'università di Pisa sono stati sanzionati dal Senato accademico dell'ateneo per " condotte non appropriate " nei confronti di due studentesse.

"Il rispetto verso gli studenti è imprescindibile" - Come scrive Il Tirreno, il rettore Zucchi - spiegando che i procedimenti disciplinari sono stati avviati dal predecessore Paolo Mancarella - ha dichiarato: "Anche in queste circostanze, abbiamo dimostrato che la garanzia di sicurezza e rispetto di condotte appropriate verso il personale e gli studenti è per l'ateneo una condizione imprescindibile e abbiamo agito con tempestività rispettando tempi e procedure previste per casi come questi".

Il primo caso - Come si legge nelle motivazioni delle sanzioni, uno dei due docenti aveva fatto "consegnare alla studentessa copia delle chiavi del suo ufficio, autorizzandola anche a "frequentare i locali del Dipartimento durante il lockdown" per la pandemia di Covid. L'ha poi invitata "con insistenza a passare una giornata presso la propria abitazione con piscina e a rimanere là a cena". Il professore ha ammesso le circostanze, sottolineando però che non si trattava di approcci a scopi sessuali.

Il secondo caso - L'altro professore sanzionato aveva rivolto "complimenti e commenti inappropriati e non compatibili con il suo ruolo" a una studentessa della quale avrebbe dovuto essere il relatore di tesi, "rivolgendole attenzioni inopportune e in particolare trattenendole la mano e attraendola a sé, toccandole al contempo i capelli". La ragazza si è allontanata in lacrime dal suo ufficio e ha cercato un altro relatore.

Sanzionato anche un altro docente - Anche un terzo docente è stato sanzionato per la violazione del Codice etico dell'università, per questioni del tutto estranee ai primi due casi. Secondo l'ateneo, questo professore aveva offerto il proprio alloggio a un ricercatore chiedendo in cambio il pagamento di un affitto (peraltro mai pagato), "arrecando un danno di immagine" all'università.