Pisa, incendio in un appartamento: morta una 96enne

Vigili del Fuoco

Una donna di 96 anni è morta in un incendio divampato nella notte in un appartamento a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. Il rogo, scaturito per cause ancora da accertare, ha interessato solo la camera da letto dell'abitazione in via Giordano Bruno. Nonostante l'arrivo tempestivo di soccorsi e vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme, per l'anziana non c'è stato nulla da fare.