Pedofilia, abusi su ragazzine minori di 14 anni: tre arresti

Tre uomini, italiani di 50, 53 e 60 anni, tutti residenti in Versilia, sono stati arrestati dai carabinieri di Viareggio (Lucca) perché ritenuti responsabili di aver compiuto atti sessuali con ragazzine minori di 14 anni. Il gip del tribunale di Lucca ha disposto per i tre gli arresti domiciliari per pericolo di reiterazione del reato anche verso altre minori. Le indagine sono partite da una segnalazione ricevuta dai carabinieri.