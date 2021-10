Omicidio Ciatti, il padre: "Voglio vedere negli occhi l'assassino di mio figlio"

"Voglio vedere negli occhi l'assassino di mio figlio per gridargli tutto il mio odio, forse in quel momento vorrei diventare un ceceno come lui, non sono così in realtà, dentro di me c’è sempre stata voglia di giustizia e non di vendetta, ma trovarsi di fronte una persona che con un calcio ha tolto la vita a un figlio che ho cresciuto per 22 anni crea tanta rabbia e tanto odio, forse in quel momento vorrei essere come lui". Sono le parole di Luigi Ciatti, il padre di Niccolò, il giovane di Scandicci pestato a morte da un gruppo di ragazzi nel 2017 a Lloret de Mar, in Spagna, dopo che la Germania ha autorizzato l'estradizione del ceceno ritenuto responsabile del calcio che ha determinato il decesso del ragazzo.