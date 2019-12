Mugello, terremoto di magnitudo 3.0: tante persone in strada

Una scossa di terremoto 3.0 è stata avvertita chiaramente dagli abitanti di Barberino di Mugello (Firenze). Molti cittadini, ancora spaventati per il sisma di settimana scorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in strada. In molti si preparano a trascorrere la notte in macchina, nella palestra di Barberino o presso l'Autodromo del Mugello per paura di nuove scosse. Non ci sono notizie di danni.