Minivan contro il muro di una casa: 8 feriti, 3 gravi

Incidente sulla Strada Provinciale di Arcidosso, in provincia di Grosseto. Attorno alle 13.45 un minivan ha urtato il muro di cinta di un'abitazione in via Pietro Pifferi. Nello schianto sono stati coinvolti gli 8 passeggeri, probabilmente lavoratori. 3 di loro, che occupavano i sedili anteriori del mezzo, sono stati ricoverati in condizioni d'urgenza.