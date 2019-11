Massa, noto ristoratore vende l'attività per salvare la moglie malata ricoverata in una clinica privata austriaca

Un noto ristoratore di Massa, Carlo Bertaccini , è pronto a tutto pur di aiutare la moglie malata, Paola , finanche vendere l'attività . La coppia ha da sempre lavorato insieme nel ristorante L'Aquila . Ma una sera di ottobre del 2016 la donna ha avvertito un dolore alle braccia e da allora ha avuto inizio il loro l'incubo. "Paola si è coricata con quel disturbo, pensando che passasse con il riposo, ma a mezzanotte mi ha svegliato il suo rantolo: l'ho vista morta – racconta Carlo a La Nazione - . E' subito intervenuta l’ambulanza medica e Paola è stata operata all’Opa. Dopo pochi giorni è stata dimessa, forse troppo presto. Poi è stata ricoverata al Noa per cento giorni e poi trasferita al Versilia per tre mesi; successivamente a Cecina per otto mesi di riabilitazione. Era pelle e ossa e le piaghe da decubito la stavano devastando".

Da un ospedale a un altro senza miglioramenti. "Dopo Cecina, è stata ricoverata al Regina Elena di Carrara e trasferita successivamente in Rsa a Pontremoli - spiega il ristoratore -. Ma le condizioni generali di Paola non miglioravano e le sue piaghe aumentavano, con il suo e il mio dolore",

L'incubo inizia a diradarsi però quando Carlo Bertaccini, grazie a un amico, viene a conoscenza della clinica del dottor Leopold Saltuari, in Austria: "Ho portato Paola in Austria – prosegue - . Da gennaio 2019 siamo lassù. In tre mesi le piaghe si sono chiuse e lei si sta riprendendo, i progressi si vedono giorno dopo giorno. Ma curarsi in quella clinica significa pagare 15mila euro al mese. Ho chiesto un mutuo, ho ipotecato la casa e venderò il ristorante per salvare Paola". "L’Azienda Usl dovrebbe rimborsarmi l’80% delle spese sostenute, ma solo quando Paola sarà a casa. Dovrebbero dimetterla il prossimo 20 dicembre, sempre che riesca ad attrezzare la casa con gli ausili dell’Asl. Spero di trovare un aiuto, un sostegno economico per affrontare questa odissea: a oggi ho tirato fuori 165mila euro. Senza quella clinica, non so che fine avrebbe fatto mia moglie. Lassù ci sono altre famiglie italiane nelle stesse condizioni: perché per salvare i nostri cari dobbiamo andare all’estero e ridurci sul lastrico?", si chiede Carlo con disappunto.

Per questo gli amici più cari hanno organizzato per il 13 dicembre una cena benefica per aiutare Carlo nelle spese. La cena è aperta a tutti basta prenotare entro il 10 dicembre contattando il ristorante.