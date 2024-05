Lucca, torna in Italia per far visita ai genitori al cimitero: arrestato latitante 82enne

L'uomo, condannato a 9 anni per spaccio di droga, era fuggito in Francia nel 2004. A tradirlo, la nostalgia di casa

Ecco cos'ha permesso di mettere le manette ai polsi di un latitante 82enne, condannato a 9 di carcere per spaccio di droga, ma da 20 in Francia. I poliziotti di Forte dei Marmi (Lucca), che da tempo ne seguivano le tracce ai fini dell'esecuzione della pena, quando sono venuti a conoscenza del suo rientro nel paese di origine, dopo un apposito servizio di appostamento, sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo. E l'uomo dal cimitero è stato portato al carcere di San Giorgio.

Tgcom24

Stando ai media locali, l'82enne era colpito da un ordine di carcerazione per scontare una pena di oltre 9 anni. Aveva accumulato, a partire dal 1965, diversi procedimenti penali per reati in materia di stupefacenti, furti e ricettazione.

Nonostante la sua irreperibilità, i processi erano andati avanti in contumacia, fino alla sentenza di condanna definitiva che ha portato a un cumulo di pene concorrenti di oltre nove anni da parte della Procura di Lucca e due mesi dalla Procura di Genova.