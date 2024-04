Luana D'Orazio a tre anni dalla morte, la mamma: "Il suo corpo ridotto a un gomitolo, cambiamo le leggi"

Tutte, le ho guardate. Il corpo di mia figlia aveva fatto 4 giri completi intorno all'asse, prima che un operaio fermasse la macchina, che stava andando alla velocità massima. Ormai sembrava un gomitolo , aveva la testa schiacciata contro il rullo. E' stato terribile guardare quelle immagini, ma ho dovuto farlo". Così Emma Marrazzo, la mamma di Luana D'Orazio , la 22enne morta il 3 maggio 2021 dopo essere stata risucchiata in un orditoio manomesso di un'azienda tessile di Montemurlo, (Prato). "Vedo che ne muoiono sempre così tanti, e ogni giorno - aggiunge in un'intervista a La Repubblica. - Tutti lavoratori come mia figlia. Ma il governo non vuole fare niente. Io so che queste sono morti volute, perché sul tema lavoro ci sono troppe cose che non vanno, e noi vedove di mariti o figli sappiamo cosa vuol dire". E conclude: "Servono pene più severe, con l'aggravante. Se no, tutto è inutile".

Tgcom24

"Nel caso della morte di Luana, - ricorda la madre a La Repubblica - i proprietari dell'azienda hanno patteggiato per omicidio senza dolo. E il dolo, che fine ha fatto? La proprietaria ha avuto 2 anni, il marito un anno e 6 mesi, con la condizionale. E una multa di 10mila e 300 euro. L'azienda ha subito ripreso a funzionare: Luana è morta il 3, le macchine sono state riaccese il 5".

Emma Marrazzo continua: "Ai padroni non importa nulla dei morti, in loro non esiste una vera cultura del lavoro. Nel caso di Luana, sarebbe bastato lasciare attiva la fotocellula, ma non è andata così. E per ben due anni ha rischiato di finire dentro alla macchina, e alla fine c'è finita. E io mi devo sentir dire 'ma come e' possibile che sia finita nel rullo…', come se fosse colpa sua".

"Cambiamo le leggi" Così la madre di Luana D'Orazio è a Roma per consegnare al presidente del Senato una petizione di cui è la prima firmataria. E c'è una proposta di legge del senatore M5S Pirondini sull’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. "Vedo che ne muoiono sempre così tanti, e ogni giorno. Tutti lavoratori come mia figlia, - spiega Emma Marrazzo a La Repubblica. - Ma il governo non vuole fare niente, quindi vediamo adesso cosa farà Giuseppe Conte. Io so che queste sono morti volute, perché sul tema lavoro ci sono troppe cose che non vanno, e noi vedove di mariti o figli sappiamo cosa vuol dire. Noi siamo solo dei sopravvissuti. Quel giorno tutto si è rotto, e un velo nero è calato sopra la mia famiglia. Io non so chi ci dà la forza di vivere, se non questo bambino, il figlio di Luana, che oggi ha 8 anni e non chiede più di sua madre".

"Il presidente Mattarella, quando mi ha chiamato il 16 novembre, mi ha detto: 'Le leggi ci sono, bisogna applicarle'. Per me è stata una carezza al cuore. Però, io non posso dimenticare Luana, che non ho più. Luana è morta peggio di come si moriva negli anni Sessanta", conclude la madre Emma Marrazzo.