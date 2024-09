Lido di Camaiore (Lucca), auto investe 8 persone: almeno due morti

Due persone sono morte dopo essere state travolte da un'auto a Lido di Camaiore (Lucca). Secondo quanto appreso sarebbero in totale otto le persone investite: una persona è stata portato all'ospedale Cisanello di Pisa, altre cinque sono in valutazione all'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Italica.