Kata, nuova ipotesi: rapita per vendicare un abuso a un'altra bimba

Nel mirino un uomo: il presunto autore degli abusi

Tuttavia, anche questa ipotesi viene valutata nel massimo riserbo e al vaglio ci sarebbe la posizione di un soggetto vicino a Kata come presunto autore dell'abuso sessuale all'altra bimba. Rapire Kata, in buona sostanza, avrebbe per motivo una ritorsione a quella violenza. Tale pista di indagine si affianca ad altre, fra cui quella della vendetta per i forti contrasti fra bande maturati nel controllo del "racket degli affitti" delle stanze dell'ex albergo per immigrati clandestini e senza casa.