Intossicati da monossido in stabile a Viareggio: otto in ospedale

Intossicazione da monossido di carbonio tra gli abitanti di uno stabile di cinque piani a Viareggio (Lucca), in zona Migliarina: in otto sono stati portati in ospedale, due dei quali in codice rosso. Da una prima ipotesi l'intossicazione potrebbe essere stata causata da un cattivo funzionamento della caldaia centralizzata. Sul posto anche i vigili del fuoco, anche per verificare la presenza di altri inquilini, e la polizia municipale.