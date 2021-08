Incidente in mare al largo di Piombino: muore un tecnico subacqueo

Capitaneria di porto

Un sub 39enne è morto in mare a Piombino, nel Livornese, mentre lavorava alle vasche di un impianto di itticoltura. A provocare il decesso è stato un probabile urto con un'imbarcazione, ma la dinamica è ancora in corso di accertamento da parte di capitaneria di porto e Polmare. A dare l'allarme sono stati i colleghi del sub, ma quando l'uomo è stato recuperato non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.