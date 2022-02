Grosseto, marito e moglie vittime della truffa delle bollette: "Rubati 7mila euro"

Erano convinti di risparmiare sul costo delle bollette della luce e del gas, ma sono stati truffati. È la vicenda di due coniugi che vivono a Follonica, in provincia di Grosseto, che si sono affidati alle promesse di un truffatore e adesso hanno perso tutti i risparmi. "Ci sono stati rubati 7mila euro e alcuni gioielli", spiegano in collegamento a "Pomeriggio Cinque". Tutto è iniziato nel mese di agosto, i due settantenni sono stati truffati per cinque mesi fino all'intervento dei carabinieri.

"Questo consulente mi aveva garantito che avrei risparmiato e invece mi ha solo rubato tutti i soldi", spiega Luciano a Canale 5. Il finto consulente, infatti, dopo essersi recato più volte nell'abitazione dei due 70enni li ha minacciati al fine di estorcere sempre più denaro. Adesso, però, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, Luciano e Antonietta chiedono l'aiuto di un legale che possa rappresentarli in tribunale gratuitamente al fine di recuperare quanto perso.