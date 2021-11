Fuma a letto e scoppia incendio, morta 96enne nel Pisano

Vigili del Fuoco

Una donna di 96 anni è morta in un incendio divampato nella notte in un appartamento a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. L'anziana aveva l'abitudine di fumare a letto e il rogo, che ha interessato solo la camera da letto, sarebbe scaturito da un mozzicone di sigaretta. Nonostante l'arrivo tempestivo di soccorsi e vigili del fuoco, che in poco tempo hanno spento le fiamme, per l'anziana non c'è stato nulla da fare: è morta per asfissia.