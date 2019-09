Fratelli belgi morti in hotel a Firenze, al vaglio l'acquisto di un farmaco

L'acquisto di un farmaco venduto senza ricetta sarebbe al vaglio degli investigatori che stanno cercando di fare chiarezza sulla morte di due fratelli belgi a Firenze. Sabato un farmacista avrebbe dato a uno di loro, trovati senza vita in un hotel, due confezioni del medicinale per il dolore dovuto a un intervento chirurgico. Diversamente dalle prime ricostruzioni, nella stanza di Dires e Robbe De Ceuster non sarebbe stata trovata droga.