Giuseppe Conte torna in cattedra, "lectio" a Firenze su "tutela salute ed economia" (ma fuori si protesta)

"Questa giornata segna il mio ritorno nella comunità accademica fiorentina". Così, senza mascherina "data la distanza notevole" (la lezione era trasmessa in diretta streaming), l'ex premier Giuseppe Conte ha iniziato la sua lectio nell'aula magna dell'ateneo fiorentino. "E' una lezione che dedico a tutti gli studenti con l'auspicio che possiate affinare e approfondire i vostri progetti di vita", ha detto Conte. "Uscendo dall'orizzonte della cronaca ed entrando nella dimensione della storia saranno possibili bilanci e meditazioni ponderate", "non intendo entrare in valutazioni di merito sulle decisioni assunte", ha aggiunto agli studenti. "Con piacere accogliamo il rientro in Ateneo del professor Giuseppe Conte, dopo una complessa e difficile esperienza al servizio del Paese, per la quale mi sento di esprimere un sincero sentimento di apprezzamento e gratitudine", ha detto Luigi Dei, rettore dell'Università di Firenze, introducendo la lezione. Fuori dall'ateneo però alcuni studenti dei collettivi protestavano per avere al più presto un rientro in sicurezza nelle scuole di ogni grado.