Fotogallery - Crolla un muro nel Livornese, pietre e detriti sulle auto

Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. A Rosignano Marittimo, in provincia di Livorno, nella notte tra venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio è crollato un muro in via Montanara, travolgendo diverse automobili in sosta. Come si vede dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, l'area - ora interdetta al pubblico - è invasa da pietre e detriti. Ingenti i danni ai mezzi parcheggiati sotto il muro. Sul posto anche le forze dell'ordine. Poche ore prima, il Livornese è stato interessato da intense precipitazioni.