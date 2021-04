Firenze, "un ricoverato su due ha il Covid, ospedali aumentano letti"

IPA

Quasi un paziente su due ricoverato negli ospedali di Firenze, Prato e Pistoia, è stato colpito da Covid. "Nei nostri ospedali - spiega il direttore generale dell'Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese - il tasso di occupazione Covid è del 45%". "La situazione - afferma - ancora non ha raggiunto il livello più alto di novembre, ma siamo vicini come occupazione posti per pazienti Covid, mentre anche Careggi sta implementando i suoi letti".