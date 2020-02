Firenze, tunisina trovata morta in un albergo: si cerca un uomo

E' giallo a Firenze per il ritrovamento del cadavere di una donna, una tunisina di 51 anni, in un albergo in pieno centro storico. Secondo quanto emerso, alloggiava nella struttura da lunedì insieme a un uomo, al momento ricercato. Un primo esame eseguito sul corpo avrebbe evidenziato alcuni segni all'altezza del collo. La pm titolare delle indagini, Ester Nocera, ha disposto l'autopsia. Sul posto anche i carabinieri.