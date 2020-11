Firenze, picchia la figlia perché vive all'occidentale: arrestato 

agenzia

Per anni avrebbe picchiato la moglie e anche la figlia, oggi 17enne, accusandola di vivere alla maniera occidentale perché parlava italiano e si truccava. Un 50enne originario del Marocco è stato arrestato dalla polizia a Firenze con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati. Era arrivato persino a spezzare un manico di scopa sulla schiena della figlia il giorno del suo compleanno perché non aveva fatto le faccende di casa.