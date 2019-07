Firenze,evasione da tre mln:arrestato gestore centri accoglienza

Un imprenditore fiorentino, titolare di un consorzio di gestione di centri di accoglienza per migranti nella provincia di Firenze, è stato arrestato dalla guardia di Finanza e dai carabinieri con l'accusa di evasione fiscale per 3 milioni di euro nel periodo 2012-2017, attraverso l'emissione di fatture false per circa 17 milioni di euro. L'uomo è ai domiciliari. Sequestratu beni mobili e immobili per 3 milioni di euro.