Firenze, camion si schianta su colonnato degli Uffizi e poi fugge

Fortunatamente non si sono registrati danni strutturali al basamento. "Si tratta di un danno da decine di migliaia di euro - ha precisato Schmidt -. Spero che questi pirati della strada vengano presi al più presto".



"Nell'impatto si è spaccata la pietra serena che è alla base ma dal primo sopralluogo sembra che la struttura interna della colonna non abbia subito conseguenze. Ora dobbiamo prima di tutto mettere in sicurezza il luogo. Di certo chi era alla guida del mezzo non può non essersi accorto di cosa è successo", ha aggiunto Schmidt che subito si è recato sul posto insieme ai suoi tecnici.



Sarebbe stato un camion per la consegna delle merci, e non un'auto come precedentemente comunicato, a danneggiare il pilastro del Corridoio Vasariano, intorno alle 7:00. E' stato individuato grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Secondo la dinamica ricostruita dalla polizia municipale il camion, dopo aver scaricato merce in via Por Santa Maria ha proseguito il suo tragitto arrivando in piazza del Pesce. A questo punto ha fatto inversione di marcia e durante questa manovra avrebbe urtato la colonna prima di allontanarsi verso piazza Signoria.



Sempre grazie alle telecamere è stata individuata la ditta proprietaria del mezzo, con sede legale a Caserta: ora verrà convocato il legale rappresentante per l'esatta identificazione del conducente e la contestazione di tutti gli illeciti del caso.