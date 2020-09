Firenze, cadavere in decomposizione trovato in un bosco del Mugello

Il corpo di un uomo, in stato di decomposizione, è stato rinvenuto in una zona molto impervia all'interno di una faggeta a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo (Firenze), in Mugello. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dall'elicottero del reparto volo di Bologna, per il recupero del corpo. Nei mesi scorsi nella zona era scomparso un cercatore di funghi. La salma è stata affidata a medicina legale.