Firenze, blitz agli Uffizi: multa da 20mila euro all'eco-attivista responsabile del raid contro la Venere di Botticelli

Una multa da ventimila euro per aver attaccato con un nastro adesivo di carta la foto dell'alluvione di Campi Bisenzio sul vetro di protezione della Venere di Botticelli, agli Uffizi di Firenze.

E' la prima applicazione della cosiddetta legge contro gli eco-vandali, che prevede multe che oscillano tra i 20mila e i 40mila euro. Lo rende noto Ultima Generazione, in riferimento al blitz del 13 febbraio. "Giordano - fanno sapere gli eco-attivisti - aveva usato lo scotch per incollare delle immagini di Campi Bisenzio immersa dal fango sulla teca della Venere di Botticelli. E' evidente l'assenza di una bussola morale in questo governo".