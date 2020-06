Esorcismi a luci rosse, il prete che recita strane formule e tocca le parti intime

"Le Iene" tornano a parlare di sacerdoti con le "mani lunghe". Questa è la volta di un prete di Pistoia che durante un esorcismo ha recitato strane formule e allungato le mani toccando la collaboratrice del programma di Italia 1 sulle sue parti intime.

I due complici della trasmissione, che si sono finti marito e moglie, hanno spiegato al sacerdote di essere stati vittima delle molestie di un prete, fatto realmente accaduto, documentato e trasmesso da "Le Iene", per questo motivo si sono rivolti al sacerdote di Pistoia che si è offerto di benedirli per scacciare via il diavolo. Ma durante il rito le attenzioni del sacerdote si sono spostate maggiormente sulla donna che è stata più volte palpata fino a quando il prete non ha avanzato una richiesta esplcita: "Una volta vengo a casa vostra per vedere come fate l'amore".

Gli inviati del programma di Italia 1, Andrea Agresti e Claudio Bongiovanni, si sono quindi recati dal prete per chiedere spiegazioni, ma lui è scappato dopo aver dichiarato: "Sentite il mio avvocato, non ne voglio parlare. Ho soffiato sulle orecchie di questa signora. Non le ho dato un bacio, ora vado dal vescovo. Questa è mistificazione".

Sulla questione, però, si è espresso anche il vescovo di Pistoia che ha fatto sapere: "Ho chiesto al sacerdote di prendersi qualche giorno di riposo lontano dai riflettori. Prima del servizio non erano mai giunte segnalazioni - conlude il vescovo - ma è mia intenzione svolgere un sereno e rigoroso approfondimento”.